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Общество

Школы и детские сады Владивостока активно поучаствуют в субботнике

Коммунальные службы города проведут работы по благоустройству
Фото: soledu.ru Фото: soledu.ru
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В общегородском субботнике поучаствуют школьники и юные воспитанники детских садов Владивостока, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как рассказали в управлении образования администрации города, на сегодняшний день абсолютно все школы и сады выразили желание помочь с уборкой возле своих учебных заведений.

Побелить бордюры, подмести территорию и собрать мусор, высадить новые деревья и кустарники – вот примерные планы на этот субботник. Весь собранный мусор будет вывезен на Спецзавод №1.

Напомним, специалисты администрации города призывают горожан активно поучаствовать в акции чистоты. К примеру, привести в порядок и озеленить свой двор. Или помочь благоустроить территорию возле школы или детсада, где занимаются их дети.

Наравне с этим коммунальные службы города проведут работы по благоустройству на городских улицах, тротуарах, магистралях, в пешеходных переходах и скверах. Управляющим компаниям необходимо провести генеральную уборку на придомовых территориях.

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