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Пенсионерка пострадала под колесами кроссовера во Владивостоке

Она получила травму правой ноги
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

57-летняя женщина пострадала под колесами кроссовера во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Инцидент произошел накануне в 20:15 на прилегающей территории дома №4 по улице Ватутина

За рулем автомобиля Subaru Forester находился 41-летний мужчина. По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра и, сдавая задним ходом, сбил находившуюся сзади справа женщину. Пострадавшая получила травму правой ноги. Она лечится амбулаторно.

Подробности инцидента уточняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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