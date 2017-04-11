На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

Жизнедеятельность населения не нарушена

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, в 4 часа утра 30 минут по Красноярскому времени произошел выброс пепла (до 6000 м) из вулкана Шивелуч в Усть – Камчатском районе Камчатского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СРЦ. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 75 км в юго-восточном направлении от вулкана в Камчатский залив, на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят, зарегистрированных туристических групп нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Организовано взаимодействие с ЕДДС Усть-Камчатского района, главами 5 сельских поселений, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.