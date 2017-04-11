В Приморском крае открывается навигация маломерных судов

Памятка

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

С 15 апреля в заливе Петра Великого и морском побережье Приморского края открывается навигация маломерных судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью. Выход на водные объекты разрешён маломерным судам, состоящим на учёте в ГИМС МЧС России. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращает особое внимание всех судоводителей, что перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения. Сообщите родственникам информацию о вашем маршруте движения, запланированном месте нахождения, времени прибытия, это поможет спасателям, если случится чрезвычайное происшествие.

Уважаемые судовладельцы! Задумайтесь о соблюдении правил безопасности при управлении маломерным судном. Не подвергайте свою жизнь излишней опасности, помните, водная стихия коварна и опасна, она не прощает беспечных ошибок и невнимательности! Если на судне находятся пассажиры, проведите краткий инструктаж по технике безопасности. А детям строго указать на недопущение шалости и баловства.

Помните: если Вы оказались в беде звоните по телефону 101 – единому телефону пожарных и спасателей.