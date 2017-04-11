Спецзавод №1 бесплатно примет мусор от организаций, участвующих в санитарном двухмесячнике

Общегородской субботник в приморской столице пройдет 22 апреля.

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке Владивостока МУПВ «Спецзавод №1» с 21 по 24 апреля готов бесплатно принимать мусор по специальным пропускам для автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Для решения вопроса о вывозе мусора организациям, которые принимают участие в двухмесячнике чистоты, следует обращаться в административно-территориальное управление своего района. АТУ предоставляет талоны всем лицам и организациям, независимо от формы собственности. Об этом рассказали вчера, 10 апреля, в ходе заседания штаба по проведению санитарного двухмесячника.

Прием твердых бытовых отходов, строительного и крупногабаритного мусора будет вестись на Комплексе по переработке ТБО (ул. Холмистая, 1). Отходы принимаются разделенным по видам – отдельно пластик, стекло, бумага. Это можно сделать с 21 по 24 апреля с 8:00 до 19:30. Телефон для справок: 232-56-52 (Русакова Оксана Анатольевна, старший диспетчер Спецзавода №1).

напомним, общегородской субботник в приморской столице пройдет 22 апреля.