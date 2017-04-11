В Биробиджане из кучи мусора вызволена маленькая девочка

Ребенок помещен в лечебное учреждение

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В одном из домов Биробиджана обнаружен ребенок, брошенный на произвол судьбы, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ДФО.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Биробиджана поступила информация о том, что частном секторе города Биробиджан в социально - опасном положении находится малолетний ребенок. Члены комиссии незамедлительно прибыли по указанному адресу, где среди груды мусора, старого тряпья и хлама обнаружили маленькую девочку.

Ребенок был весь в болячках, с огромным количеством вшей, грязный и толком не мог говорить. на вид девочке было 4 года. Со слов матери, заниматься дочерью ей некогда. Вторым ребенком, 8-летней девочкой, занимается бабушка. Мать же ведет ассоциальный образ жизни, регулярно выпивает, постоянной работы не имеет, перебивается редкими заработками.

Стоит отметить, что семья на учете не стояла, и это несмотря на то, что в квартире царила антисанитария. Больше всего сотрудников комиссии поразило безразличие соседей: четыре года маленькая девочка ходила грязная, голодная и больная, но никому не было до нее дела. На данный момент ребенок изъят из семьи и помещен в лечебное учреждение Биробиджана, в отношении матери правоохранительными органами проводится проверка.