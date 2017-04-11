В пригороде Владивостока водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В пригороде Владивостока неизвестный водитель на неустановленном авто сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в светлое время суток практически на автобусной остановке.
Известно, что автомобиль сдавал задним ходом. По всей видимости, автолюбитель не убедился в безопасности маневра.
Пострадавшая 52-летняя женщина получила травму правой ноги и направлена на амбулаторное лечение.
Расследование деталей аварии продолжается.
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