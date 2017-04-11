Квартальные продажи автомобилей в РФ увеличились впервые за 4 года‍

Удалось реализовать больше 320 тысяч автомобилей

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 9,4 процента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса.

Стоит отметить, благодаря этому удалось обеспечить квартальный рост продаж на 1 процент. Всего продажи легковушек в марте достигли уровня 137,9 тыс. единиц. За квартал (январь-март) удалось реализовать больше 320 тысяч автомобилей.

Девятипроцентный рост в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс. Однако, еще рано делать выводы, потому что необходимо иметь больше месяцев с положительным результатом.

Напомним, что продажи легковых автомобилей в РФ в минувшем году снизились на 11 процентов до 1,42 млн единиц. Таким образом, снижение продаж оказалось выше прогнозов: ранее в ассоциации заявляли, что российский авторынок в 2016 году сократится на 10,3 процента до 1,44 млн единиц.

Первое место по продажам на российском рынке в прошлом месяце стал бренд Lada. Его продажи по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году увеличились на 13 процентов, превысив 25 тысяч автомобилей.