Дачников Владивостока приглашают на бесплатные занятия

14 и 15 апреля

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в преддверии нового дачного сезона продолжаются бесплатные занятия по овощеводству и садоводству. Занятия проводит Союз садоводов города при поддержке администрации Владивостока.

Ближайшие интересные и познавательные лекции состоятся в предстоящую пятницу, 14 апреля, и субботу, 15 апреля.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, занятия пользуются большой популярностью у горожан, ведь здесь можно не только узнать много нового, но и задать интересующие вопросы специалистам.

«В пятницу, 14 апреля, в 14 часов в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района пройдёт занятие, которое будет посвящено выращиванию и разведению крыжовника, - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - В субботу, 15 апреля, в 13 часов горожан приглашают во ВГУЭС. Здесь специалисты расскажут нашим дачникам все секреты выращивания свёклы, моркови и других корнеплодных овощей».

План занятий на базе ВГУЭС (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). Внимание! В университете пропускной режим. При себе необходимо иметь паспорт.

15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания;

22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений.

Начало в 13 часов.

Садоводы и огородники приморской столицы могут также бесплатно посещать лекции, проводимые в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15).

Темы ближайших занятий:

14 апреля - Крыжовник. Сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

21 апреля - Слива. Сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

28 апреля - Абрикосы и персики: сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

Начало лекций в 14 часов.