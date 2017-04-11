Приморец лишился автомобиля из-за нежелания платить алименты

Вырученные от продажи авто деньги перечислят взыскателю

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика алиментов во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФСС по Приморью. Пятничная поездка по городу закончилась для приморца, имеющего долг по алиментам на сумму более 200 тысяч рублей, арестом транспортного средства.

Разъезжая на машине, автолюбитель, по всей видимости, забыл о выполнении своих родительских обязательств по содержанию несовершеннолетнего ребенка. Алименты он не перечислял с момента возбуждения исполнительного производства. Установив, что у неплательщика имеется автомобиль и водительское удостоверение, судебный пристав вынес постановление об ограничении неплательщика в праве управления транспортным средством, направив сведения о выставленном запрете в ГИБДД.

Машину марки Toyota Corolla 1993 года выпуска удалось обнаружить госавтоинспекторам в ходе дежурства на одной из дорог в Первомайском районе города Владивостока. Прибывшие на место остановки должника работники отдела судебных приставов по взысканию алиментных платежей по Владивостокскому городскому округу наложили арест на автомобиль и вызвали эвакуатор для изъятия движимого имущества у неплательщика.

Поскольку мужчина+- нарушил установленный судебным приставом запрет, в отношении него был составлен административный протокол по ст. 17.17 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов либо лишение права управления автомобилем на срок до одного года. Кроме этого, судебным приставом был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ за уклонение от уплаты алиментов, что влечет наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей.

Так как после ареста и изъятия машины алиментщик продолжил заявлять о том, что он не намерен погашать образовавшуюся задолженность, транспортное средство по истечению 10 дней будет передано на реализацию, а вырученные от продажи денежные средства перечислены взыскателю.