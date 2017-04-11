В Приморье нарастает активность клещей

По сравнению с 2016 годом количество обращений выросло в 1,5 раза

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье наблюдается активность клещей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию краю. С начала апреля жителя края сняли с себя более 40 опасных насекомых, в том числе 16 клещей сняты с детей.

Случаи присасывания клещей были зарегистрированы во Владивостоке, Уссурийске, Артёме, Спасске-Дальнем, Находке, Партизанске, Арсеньеве, а также в Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском и Кавалеровском районах.

По словам специалистов, по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году было зафиксировано в 1,5 раза меньше обращений.

Стоит отметить, что при обнаружении опасного насекомого, его следует максимально быстро удалить, а для этого желательно обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща необходимо сдать в лабораторию для экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).