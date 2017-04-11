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Вареный рис смертельно опасен для человека, - ученые

Во время варки не все бактерии погибают
Фото: uplady.ru Фото: uplady.ru
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что вареный рис может быть смертельно опасен для человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Dni24.ru.

Как оказалось, во время варки в рисе уничтожаются не все бактерии.

В ходе исследования специалисты установили, что рис нельзя хранить при комнатной температуре, так как это может привезти к внезапному отравлению. После варки крупу следует убирать в холодильник, чтобы бактерии не смогли активизироваться.

По словам специалистов, данная обработка способна уничтожить не все виды микроорганизмов, попадающих в рис из почвы. Потом их споры начинают расти и размножаться, а также выделяют в продукт опасные токсины. Если человек на следующий день будет употреблять такое блюдо, вероятность отравления может возрасти до 100%, так что не стоит рисковать своим здоровьем и убрать блюдо в холодное место.

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