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Россия

Максим Топилин рассказал, как увеличить пенсии до 40% от уровня зарплат

Министр назвал обязательное условие для роста пенсий
Фото: vladtime.ru Фото: vladtime.ru
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В ходе встречи с депутатами Госдумы глава Минтруда Максим Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии до 40% от среднего уровня зарплат в РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Сейчас средняя пенсия составляет 35-37% от средней зарплаты. 

По словам Топилина, выйти на такое соотношение в 40% можно с помощью легализации рынка труда. А также этому будет способствовать проведенная ранее реформа пенсионной системы.

Как отметил министр, есть несколько путей увеличения пенсий. Первый путь - это рост ставок взносов в ПФР:

«Мы не идем на это, потому что понимаем, что это повлечет очень серьезные изменения в экономике. Поэтому мы исходим из того, что ставки на страховые взносы, которые сейчас есть, позволяют держать тот уровень пенсионного обеспечения, который есть», - сказал Топилин.

Наряду с этим он напомнил, что индексация пенсий проводится в полном объеме с 2017 года.

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