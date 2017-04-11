Житель Владивостока вырвал у женщины сумку на улице

Злоумышленник сознался и в других преступлениях

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 33-летний житель Владивостока, который рассказал, что видел с балкона, как неизвестный мужчина ограбил женщину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных очевидцев происшествия.

Было установлено, что около жилого дома на улице Багратиона к потерпевшей подбежал неизвестный мужчина, вырвал из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе розыска был задержан 34-летний житель Владивостока, который дал признательные показания. Мужчина также сообщил, что причастен к серии имущественных преступлений: квартирные и офисные кражи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.