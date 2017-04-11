Более 1 миллиона рублей штрафов предстоит заплатить нарушителям административного законодательства во Владивостоке

Рассмотрено 112 протоколов

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

112 протоколов об административных правонарушениях рассмотрели на минувшей неделе административные комиссии краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Из них 26 протоколов было рассмотрено в ходе заседания административной комиссии Фрунзенского района. Так, одному из предпринимателей предстоит заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за сброс мусора в неположенном месте, а именно в районе домов № 6-б и 8-б на ул. Адмирала Фокина. Еще один штраф, в размере 10 тысяч рублей, выписан за непринятие мер по очистке прилегающей территории сотруднику автодрома, расположенного по адресу: ул. Западная, 29.

Также четверо граждан привлечены к ответственности за нарушение статьи 7.17 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - размещение афиш и объявлений в неустановленных местах. За расклеивание объявлений на столбах нарушители заплатят штрафы в размере от 1000 до 1500 рублей.

Административной комиссией Советского района были выписаны штрафы в размере 100 тысяч рублей десяти юридическим лицам за несвоевременное предоставление отчёта по обороту древесины.

За нарушение тишины и покоя граждан штрафы в размере 1000 рублей предстоит заплатить двум горожанам, слушавших музыку в ночное время суток.

Всего по итогам заседаний комиссий нарушители административного законодательства выплатят штрафы на общую сумму 1 миллион 379 тысяч рублей.