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Седина говорит о риске болезней сердца у мужчин, - ученые

Обнаружена прямая зависимость
Фото: poleznoe.ru Фото: poleznoe.ru
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Ученые пришли к выводу, что большое количество седых волос у мужчин указывает на высокий риск развития коронарной недостаточности вне зависимости от возраста пациентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Сердечно-сосудистые заболевания – это главная причина смертности во многих странах мира, включая РФ. При этом развитие большинства таких патологий можно значительно замедлить, если вовремя выявить заболевание и начать лечение.

В новом исследовании приняли участие 545 взрослых мужчин, у которых врачи предполагали коронарную недостаточность. Пациентов разделили на подгруппы в зависимости от количества седых волос и наличия или отсутствия коронарной недостаточности. Объем седины оценивали двое наблюдателей независимо друг от друга. Использовалась шкала от 1 до 5, где 1 – полное отсутствие седины, а 5 – полностью седые волосы. Затем исследователи оценили состояние здоровья мужчин по традиционным факторам риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (гипертония, сахарный диабет, курение, аномально высокий уровень липидов в крови и наличие сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников).

Ученые установили, что, если седых волос у пациента половина либо больше, вероятность развития коронарной недостаточности повышается независимо от возраста человека и других установленных факторов риска. Исследователи заявляют, что большое количество седых волос может быть маркером высокого сердечно-сосудистого риска при отсутствии симптомов. Однако для уточнения результатов исследования необходимо провести исследование с участием большего числа пациентов, включая и мужчин, и женщин.

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