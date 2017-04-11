В Уссурийске был обнаружен труп мужчины

Личность погибшего устанавливается

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В Уссурийске было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.

На вид мужчине 20-35 лет, рост 180 см, волос темный. Был одет в желтую вязанную шапку, серую толстовку, зимнее утепленное трико с белой надписью, черные зимние ботинки.

Особые приметы: на передней боковой поверхности шеи справа татуировка в виде черепа и орнамента, на голове в теменной области справа шрам 7 см. Верхние зубы практически отсутствуют, на нижних имеется 4 коронки из металла желтого цвета.

Давность смерти: от 1 недели до месяца до момента обнаружения.

Всем, кто может сообщить о личности трупа просьба сообщить по тел. 84234323031 или 02