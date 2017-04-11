Два садовых домика и гараж сгорели в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Днём, 10 апреля в 14 часво 18 минут, на пульт пожарной охраны Дальнереченского муниципального района поступила информация о том, что в селе Соловёвка на улице Речная горят два садовых дома и гараж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Оперативно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению. В 14 часов 51 минуту пожар был локализован, а еще через час пожар на общей площади 104 кв. м. – полностью ликвидирован.

На тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.