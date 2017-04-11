Одно из помещений фермы сгорело в Приморье

Пострадавших нет

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пуль пожарной охраны 10 апреля в 8 часов утра 20 минут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью. Звонивший сообщил о пожаре в служебном помещении фермы, расположенной в селе Астраханка.

Через 6 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты, незамедлительно приступившие к работам по ликвидации пожара. При тушении огнеборцы столкнулись с горением ворот и части крыши здания. На локализацию пожара у брандмейстеров ушло 10 минут, а в 10 часов утра пожар уже был полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 48 кв. м. Боролись с огнём 6 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.