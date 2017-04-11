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Актуальный комментарий

Слова «коньяк» и «стерлядь» оказались самыми сложными для россиян в «Тотальном диктанте»

Об этом рассказала председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Слова «коньяк» и «стерлядь» оказались самыми сложными для россиян, писавших «Тотальный диктант», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом рассказала председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева. Она предположила, что слово «коньяк» неправильно написали те, кто редко его употребляет. Она отметила, что это слово пишется с мягким, а не с твердым знаком.

«Тотальной диктант» - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2017 году его написали жители 866 городов в 71 стране мира. В этом году автором текста стал литератор Леонид Юзефович.

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