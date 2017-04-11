Американская валюта вновь начала повышать свои позиции

Курс валют на 11 апреля

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.39 рублей, а евро - 60.75 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Сегодня официальный курс валют снова повысил свои позиции. Напомним, аналитики и финансисты сошлись во мнении, что к концу недели американская валюта достигнет стоимости в 58 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 57.60 рублей, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 56.90 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Бинбанке за 61.00 рубль, а продать валюту выгодно в САММИТ Банке за 60.90 рублей за один евро.