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Жители Приморья похитили автомобиль и пытались его вернуть за вознаграждение

Злоумышленников суд признал виновными
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Трое жителей Уссурийска осуждены за кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигуранты дела зимой 2014 года договорились похитить чужой автомобиль, чтобы в дальнейшем вернуть его законному владельцу за денежное вознаграждение.

Злоумышленники заранее обдумали план действий. Выбрав автомобиль для угона марки Toyota Wish, стоимость которого составила 500 тыс. рублей.

Один из фигурантов при помощи технического средства отключил автомобильную систему охранной сигнализации, разблокировал дверной замок и завел машину. Отогнав и спрятав автомобиль в заранее приисканный ими гаражный бокс, они позвонили потерпевшему, предложив последнему за выкуп в размере 80 тыс. рублей вернуть машину.

Выполняя инструктаж, собственник авто положил требуемую сумму в почтовый ящик квартиры жилого дома, на который ему указали злоумышленники, после чего ему сообщили о местонахождении автомашины.

Действуя аналогичным образом, с целью дальнейшего выкупа машины, двое из фигурантов пытались похитить автомобиль Toyota Corolla Fielder, стоимостью 400 тыс. рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были замечены потерпевшим.

В декабре 2014 года они же угнали автомашины Toyota Wish, стоимость которого составила 490 тыс. рублей и Toyota Corona Premio, стоимостью 345 тыс. рублей. Данные транспортные средства удалось вернуть их хозяевам без уплаты выкупа, поскольку переговоры со злоумышленниками происходили под контролем правоохранительных органов.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания одному из подсудимых 1 год лишения свободы, двум другим – 4 года лишения свободы. Ущерб потерпевшим был возмещен в полном объеме.

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