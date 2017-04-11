Стало известно, как именно лечили зубы в каменном веке

Как древний стоматолог использовал битум и долото

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Вы боитесь стоматолога? А представьте себя на месте человека каменного века. Вместо бормашины - каменное долото, вместо пломбы - битум, в качестве обезболивающего - дубина. Вам все еще страшно?

Два резца, принадлежавшие когда-то жившему на севере Италии немолодому мужчине, заставляют нас по-новому взглянуть на возможности медицины каменного века, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Живший в период от 13 000 до 12 750 лет назад первобытный человек страдал кариесом. Возможно, причиной этого был не самый подходящий рацион, а возможно, древний охотник часто пользовался ртом, чтобы что-то держать или натягивать. Во всяком случае, зубы у него болели.

Маловероятно, что в те времена могли существовать специализированные врачи-стоматологи, но кто-то, знавший основы ремесла, в тот момент оказался рядом. Зубы страдальца подвергли довольно непростой обработке. Резцы просверлили до самой пульпы и пораженную часть тщательно выскоблили подходящим по форме и размеру каменным орудием. Эта часть процедуры должна была быть очень болезненной. Затем образовавшееся «дупло» тщательно заделали битумом как антисептиком: его микроскопические остатки ученые обнаружили на внутренних поверхностях проделанных в зубах дырок. Химический анализ и микроскопические исследования стенок «дупла» выявили кроме остатков битума растительные волокна и волоски.

Спустя много лет, в конце XX века, во время раскопок на древней стоянке Riparo Fredian среди останков шести первобытных людей ученые обнаружили и зубы со следами лечения. В их число вошли и два упомянутых выше передних зуба, о результатах изучения которых рассказано в статье журнала American Journal of Physical Anthropology.

Методика лечения путем скобления и последующего пломбирования, скорее всего, восходит к более ранним практикам использования деревянных или каменных зубочисток, предполагает Стефано Бенацци (Stefano Benazzi), антрополог из Болонского университета и соавтор обсуждаемой статьи. Логично также предположить, что битум помещался в обработанное отверстие с целью исключить дальнейшее заражение.

Находка показывает, что человечество владело развитой техникой лечения зубов за тысячи лет до появления современных пищевых продуктов, которые многими считаются причиной стоматологических заболеваний. Очевидно, такое умение не могло возникнуть само собой — для этого существовали причины в виде соответствующих болезней.

Следы лечения крупным планом - выскобленные в зубах отверстия