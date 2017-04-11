В Уссурийске был обнаружен труп мужчины 11:39, 11 апреля В Уссурийске был обнаружен труп мужчины
За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 60 аварий 11:28, 11 апреля За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 60 аварий
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье 10:36, 11 апреля Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье (Фото)
Новостная лента
Апрель, 11 вторник
12:22
РИА VladNews ждет ваших новостей!
12:22
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
12:22
Суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности Игоря Пушкарева
12:15
Стало известно, как именно лечили зубы в каменном веке Фото
12:04
Приморцы попались на незаконной охоте
11:43
МФЦ Владивостока отметил свой 3-й день рождения Видео
11:39
В Уссурийске был обнаружен труп мужчины
11:28
За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 60 аварий
11:16
В Приморье за неделю пострадали 11 пешеходов
11:07
Американская валюта вновь начала повышать свои позиции
11:04
Сергей Качаев: РФ может прекратить финансировать программу поддержки рождения третьего ребенка в ДФО
10:51
За сутки в Приморье зафиксировано 20 пожаров
10:48
В Приморье на грузовике пытались ввезти наркотики на территорию исправительной колонии
10:39
В предстоящие выходные во Владивостоке пройдут полуфиналы городской школьной лиги КВН Фото
10:36
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье Фото
10:27
18-летний студент погиб от удара током
10:26
Серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017 Фото
10:15
Сотрудники монтажной компании в Приморье больше года сидели без зарплаты
10:02
Выполнение программы «дальневосточных гектаров» не устраивает правительство
09:55
На дороги Владивостока вышли пылесосы Фото
09:43
Даму с гашишем задержали в Приморье Фото и Видео
09:31
Для городов ДФО создается стандарт демографического развития
09:10
В приморском магазине конфискован алкоголь без акцизных марок
09:05
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
08:41
Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 апреля Адреса
08:37
Во Владивостоке возможен кратковременный дождь
08:25
Гороскоп на 11 апреля
08:06
Муниципальные библиотеки Владивостока присоединилась к международной акции «Тотальный диктант»
07:25
О запрете разводить костры жителям рассказали на берегу моря и в лесу
06:02
Эксперты: «Закон Яровой» увеличит инфляцию
05:30
Об итогах трех лет работы МКУ «МФЦ Владивостока» рассказал на брифинге его директор Игорь Школьный
04:21
В Омске впавшая в кому после укола лидокаина девочка умерла в больнице
04:10
Представители общественных организаций Владивостока посещают бесплатные экскурсии Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4112 (51) от 11 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Крестьянин торжествует и весной
Террору – нет. Сплочению – да
В Приморье разгораются лесные пожары
И никаких конфетных фантиков!
Уникальную операцию провели хирурги роддома № 3
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Приморцы попались на незаконной охоте

Возбуждено уголовное дело
Фото: lv-news.ru Фото: lv-news.ru
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Двое жителей Хасанского района обвиняются в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Злоумышленники хотели нанести природный ущерб на территории нацпарка «Земля леопардов», где подобные действия запрещены.

Было установлено, что 1 марта двое жителей села Филипповка находились на территории национального парка «Земля леопарда» с целью организации незаконной охоты. Вооружившись ножом, двуствольным ружьем и двумя похоронами, подозреваемые начали совершать маневр по загону диких животных в ловушку. Злоумышленники не успели нанести существенного ущерба природе, так как были задержаны сотрудниками охраны национального парка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Мужчинам грозит лишение свободы до двух лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Уссурийске был обнаружен труп мужчины
11:39, 11 апреля 2017 В Уссурийске был обнаружен труп мужчины

Личность погибшего устанавливается

За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 60 аварий
11:28, 11 апреля 2017 За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 60 аварий

Есть погибшие

В Приморье за неделю пострадали 11 пешеходов
11:16, 11 апреля 2017 В Приморье за неделю пострадали 11 пешеходов

На 1380 человек составлены протоколы

За сутки в Приморье зафиксировано 20 пожаров
10:51, 11 апреля 2017 За сутки в Приморье зафиксировано 20 пожаров

Выявлена 91 термическая аномалия

В Приморье на грузовике пытались ввезти наркотики на территорию исправительной колонии
10:48, 11 апреля 2017 В Приморье на грузовике пытались ввезти наркотики на территорию исправительной колонии

По данному факту возбуждено уголовное дело

18-летний студент погиб от удара током
10:27, 11 апреля 2017 18-летний студент погиб от удара током

Начальник мореходного училища обвиняется в халатности

Сотрудники монтажной компании в Приморье больше года сидели без зарплаты
10:15, 11 апреля 2017 Сотрудники монтажной компании в Приморье больше года сидели без зарплаты

Генеральный директора фирмы предстанет перед судом