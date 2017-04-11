Приморцы попались на незаконной охоте

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Двое жителей Хасанского района обвиняются в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Злоумышленники хотели нанести природный ущерб на территории нацпарка «Земля леопардов», где подобные действия запрещены.

Было установлено, что 1 марта двое жителей села Филипповка находились на территории национального парка «Земля леопарда» с целью организации незаконной охоты. Вооружившись ножом, двуствольным ружьем и двумя похоронами, подозреваемые начали совершать маневр по загону диких животных в ловушку. Злоумышленники не успели нанести существенного ущерба природе, так как были задержаны сотрудниками охраны национального парка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Мужчинам грозит лишение свободы до двух лет.