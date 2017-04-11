Проверить легкие призывают жителей Владивостока. В рамках всероссийской акции борьбы с туберкулезом до конца апреля горожанам предлагают пройти флюорографию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке высокая опасность заражения туберкулезом
Проверять легкие нужно регулярноВладивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.
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