Во Владивостоке высокая опасность заражения туберкулезом

Проверять легкие нужно регулярно

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Проверить легкие призывают жителей Владивостока. В рамках всероссийской акции борьбы с туберкулезом до конца апреля горожанам предлагают пройти флюорографию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.