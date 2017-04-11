Серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017

Принять участие сможет любой желающий, без специальной подготовки и опыта хождения в море

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

На всех парусах идет подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

В этом году вместе с началом Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под Парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.

Запись на гонку уже открыта по телефону 8-914-968-41-49.

Организаторы так же сообщают, что в Vladivostok Boat Show пройдет фестиваль водных видов спорта. В программе фестиваля любительские соревнования, в которых так же может принять участие любой желающий на аутрингерах и sup-досках.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.