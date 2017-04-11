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Самые сильные люди Владивостока впервые провели чемпионат по буксировке

Взяли на буксир
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Cилачи Владивостока взяли на буксир многотонный грузовик. В приморской столице впервые прошли соревнования по буксировке. Участники такого необычного чемпионата мерялись не мышцами, а своей силой тяги. В то время как в мире часто для таких мероприятий используются вспомогательные лестницы, канаты и другие приспособления, наши спортсмены прокатили огромную машину только с помощью своего тела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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