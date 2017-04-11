10 апреля свой День рождения отпраздновал МФЦ Владивостока. Уже три года в центрах «Мои документы» жителям города помогают качественно и комфортно оформить практически любые документы по принципу «одного окна». Так, с появлением многофункциональных центров, которые сейчас работают в каждом районе Владивостока, горожане избавились от необходимости стоять в длинных очередях и ходить по разным ведомствам и кабинетам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
МФЦ Владивостока отметил свой 3-й день рождения
Появление центров облегчило жизнь горожанамВладивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.
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