МФЦ Владивостока отметил свой 3-й день рождения

Появление центров облегчило жизнь горожанам

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

10 апреля свой День рождения отпраздновал МФЦ Владивостока. Уже три года в центрах «Мои документы» жителям города помогают качественно и комфортно оформить практически любые документы по принципу «одного окна». Так, с появлением многофункциональных центров, которые сейчас работают в каждом районе Владивостока, горожане избавились от необходимости стоять в длинных очередях и ходить по разным ведомствам и кабинетам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.