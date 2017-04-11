В Приморье за неделю пострадали 11 пешеходов

На 1380 человек составлены протоколы

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю в Приморье зарегистрировано 12 автоаварий с участием пешеходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья. Пострадали 11 человек. Погибших нет. ДТП произошли городах: Большой Камень, Владивосток; Дальнереченском, Спасском районах, а также Уссурийском городском округе.

С 3 по 9 апреля в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено 1380 административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, 29 пешеходов привлечены к административной ответственности за отсутствие световозвращающих элементов, а 14 пешеходов - за неуплату ранее наложенных административных штрафов ГИБДД в срок.

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