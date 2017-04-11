В Приморье на грузовике пытались ввезти наркотики на территорию исправительной колонии

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники ИК-41 ГУФСИН изъяли крупную партию наркотических веществ, спрятанную ухищренным способом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

В ходе оперативных мероприятий при осмотре грузовика, заезжающего на территорию учреждения, сотрудники обнаружили и изъяли из топливного бака автомобиля полимерный сверток и два шприца с веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество имеет наркотическое происхождение.

Грузовик прибыл на одно из промышленных предприятий г. Уссурийска за изготовленной продукцией. Однако в топливном баке был обнаружен полимерный сверток и два шприца с неизвестным веществом темно-зеленого цвета.

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим – смесью табака и маслом каннабиса общей массой более 17,155 грамм, что является крупным размером.

В настоящее время в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело.