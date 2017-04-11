Сергей Качаев: РФ может прекратить финансировать программу поддержки рождения третьего ребенка в ДФО

В этом случае регионам предлагается платить за демографию из собственного кармана

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев на селекторном совещании призвал администрации регионов Дальнего Востока увеличить срок действия регионального материнского капитала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Во всех дальневосточных регионах принят материнский капитал. Однако в половине субъектов срок его действия заканчивается в ближайшие 2 года. Данная мера показала свою эффективность и ее необходимо продлить, - подчеркнул замминистра. - На всем Дальнем Востоке предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка в размере прожиточного минимума до достижении им возраста трех лет при софинансировании из федерального бюджета. Эта мера должна быть сохранена даже в случае прекращения софинансирования.

В макрорегионе уже начали внедрять региональные меры поддержки молодых и студенческих семей:

В Камчатском крае при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, ей предоставляется региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. В 2017 году выплата будет увеличена до 112,3 тысяч рублей.

В Магаданской области женщины, родившие до 25 лет, получат в этом году материнский капитал в размере 126,5 тысяч рублей. Осуществляется единовременная выплата в связи с рождением первенца родителям-студентам в размере 25 тысяч рублей и ежемесячная выплата 2,7 тысяч рублей.

В Сахалинской области единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением первого ребенка составляет 54,5 тысячи рублей. Родители-студенты получают единовременную выплату при рождении ребенка в размере 57,4 тысячи рублей, а также получают ежемесячную социальную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка и выплату средств на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также предусмотрено введение дополнительной адресной поддержки молодой семье при рождении ребенка на приобретение комплекта для новорожденного и коляски до 30 тысяч рублей.

В Хабаровском крае ежемесячное пособие на ребенка из студенческой семьи осуществляется в повышенном размере от 1,3 до 1,8 тысяч рублей.

В Еврейской АО студенческим семьям предоставляется выплата при рождении первенца в размере 10 тысяч рублей и ежемесячная выплата на ребенка до 1,5 тысяч рублей.

На Чукотке выделяется единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье 10 тысяч рублей.

- Такие меры должны применяться во всех дальневосточных регионах, - поставил эти регионы в пример остальным Сергей Качаев. - Необходимо отметить, что рождаемость напрямую зависит от жилищных условий и возможности их улучшения при рождении детей. Ряд регионов осуществляет такие меры. Нужно выявить лучшие практики и их тиражировать в других регионах.