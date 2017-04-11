За сутки в Приморье зафиксировано 20 пожаров

Выявлена 91 термическая аномалия

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 20 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 97 человек личного состава и 27 единиц техники. По состоянию на семь часов утра выявлена 91 термическая аномалия в 18 муниципальных образованиях: 7 – в Анучинском муниципальном районе, 2 – в Дальнереченском муниципальном районе, 6 – в Кировском муниципальном районе, 1 – в Лазовском муниципальном районе, 2 – в Лесозаводском городском округе, 10 – в Михайловском муниципальном районе, 10 – в Октябрьском муниципальном районе, 2 – в Партизанском муниципальном районе, 3 – в Пограничном муниципальном районе, 10 – в Пожарском муниципальном районе, 4 – в Спасском муниципальном районе, 3 – в Уссурийском городском округе, 8 – в Ханкайском муниципальном районе, 7 – в Хорольском муниципальном районе, 8 – в Черниговском муниципальном районе, 2 – в Чугуевском муниципальном районе, 1 – в Шкотовском муниципальном районе, 5 – в Яковлевском муниципальном районе. Проверяются.