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Общество

В предстоящие выходные во Владивостоке пройдут полуфиналы городской школьной лиги КВН

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 апреля, во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоятся полуфинальные игры городской школьной лиги КВН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Состав финалистов будет определять компетентное жюри, куда войдут специалисты администрации Владивостока, представители творческих профессий и опытные кавээнщики. Показавшие лучшие результаты по итогам полуфинала пройдут в финал.

Команды представят на суд зрителей и жюри по три выступления: «Приветствие», «Конкурс пяти новостей» и «Конкурс одного номера». Также жюри предстоит выбрать лучших кавээнщиков в номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучшая шутка».

15 апреля в полуфинале сыграют команды «Морс» (школа № 83), «Та-самая» (гимназия №2), «Малая заря» (школа № 58), «Нам так надо» (школа № 81), «Уже не дети» (школа № 9), «Интро» (школа № 28) и «План-Х» (школа № 25).

16 апреля - команды «С чистого листа» (гимназия № 1), «По-тихой» (детский дом № 4), «Время приключений» (школа № 73), «Пацаны» (школа № 23), «За минуту до логики» (гимназия ДВФУ), «КосмоКоты» (школа № 66) и «Sun-техники» (лицей технический).

Все команды-полуфиналисты уже активно ведут подготовку к играм. До выступления на сцене ребятам предстоит пройти так называемые редакторские просмотры, во время которых свои советы им дадут опытные кавээнщики.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города приятно провести время и поддержать веселых и находчивых школьников. Начало игр в 16 часов. Подробная информация в группе Вконтакте.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Информация по билетам: 8-950- 293-6242 (администратор городской школьной лиги КВН Людмила Якимчук).

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