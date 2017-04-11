18-летний студент погиб от удара током

Начальник мореходного училища обвиняется в халатности

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Начальник Дальневосточного высшего мореходного училища (филала) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» обвиняется в халатности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью. Следствием установлено, что обвиняемая не надлежаще исполняла обязанности по должности.

Так, 9 сентября 2016 года 18-летний студент проходил занятия по профессионально-прикладной физической подготовке (гребле на ялах). на заметив в густой траве бетонный лоток, парень угодил туда ногой.После этого он упал на незаметный из-за растительности оборванный провод воздушной линии передачи, находящейся под напряжением. В результате случившегося, молодой человек погиб от поражения электрическим током.

Как удалось выяснить, еще до случившегося обвиняемая не приняла никаких мер безопасности. Кроме того, зная о нахождении на территории указанного земельного участка воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ, расположенной непосредственно на месте проведения профессионально-прикладных занятий по физической подготовке (гребля на ялах) обучающихся, обвиняемая не приняла мер к устранению этого объекта и не выяснила его принадлежность. Однако график занятий на данном участке начальник утвердила лично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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