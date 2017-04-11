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Сотрудники монтажной компании в Приморье больше года сидели без зарплаты

Генеральный директора фирмы предстанет перед судом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Генеральный директор монтажной компании в Находке обвиняется в невыплате заработной плате сотрудникам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурант в период времени с июня 2015 по август 2016 года полностью не выплатил заработную плату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск 7-ми работникам предприятия на общую сумму 1 млн 264 тыс. 810 рублей при наличии у организации денежных средств на погашение задолженности.

Чтобы избежать ответственности за нарушения трудового законодательства трудоустройство этих работников осуществлялось в т.н. "подставную фирму» - ООО «Строитель 2015». При этом сами работники считали, что принимались на работу в ООО «Производственная монтажная компания», генеральным директором которого являлся фигурант, и фактически трудовые отношения у них были именно с этой компанией.

Арбитражный суд Приморского края признал компанию «Строитель 2015» незаконной.

На имущество фигуранта был наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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