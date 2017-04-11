Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье 10:36, 11 апреля Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье (Фото)
18-летний студент погиб от удара током 10:27, 11 апреля 18-летний студент погиб от удара током
На дороги Владивостока вышли пылесосы 09:55, 11 апреля На дороги Владивостока вышли пылесосы (Фото)
Новостная лента
Апрель, 11 вторник
10:38
РИА VladNews ждет ваших новостей!
10:38
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
10:38
Суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности Игоря Пушкарева
10:36
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье Фото
10:27
18-летний студент погиб от удара током
10:26
Серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017 Фото
10:15
Сотрудники монтажной компании в Приморье больше года сидели без зарплаты
10:02
Выполнение программы «дальневосточных гектаров» не устраивает правительство
09:55
На дороги Владивостока вышли пылесосы Фото
09:43
Даму с гашишем задержали в Приморье Фото и Видео
09:31
Для городов ДФО создается стандарт демографического развития
09:10
В приморском магазине конфискован алкоголь без акцизных марок
09:05
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
08:41
Часть Владивостока останется без света, сегодня, 11 апреля Адреса
08:37
Во Владивостоке возможен кратковременный дождь
08:25
Гороскоп на 11 апреля
08:06
Муниципальные библиотеки Владивостока присоединилась к международной акции «Тотальный диктант»
07:25
О запрете разводить костры жителям рассказали на берегу моря и в лесу
06:02
Эксперты: «Закон Яровой» увеличит инфляцию
05:30
Об итогах трех лет работы МКУ «МФЦ Владивостока» рассказал на брифинге его директор Игорь Школьный
04:21
В Омске впавшая в кому после укола лидокаина девочка умерла в больнице
04:10
Представители общественных организаций Владивостока посещают бесплатные экскурсии Фото
03:30
Ребенок упал с 22-го этажа многоэтажки
03:12
Пункты приема металлолома проверяют в Приморье
02:01
В России могут легализовать опиумный мак
01:27
17-летний россиянин задержан из-за бомбы в Осло
00:58
Люди решают, дать ли права роботам Видео
Апрель, 10 понедельник
22:04
Во Владивостоке стартовали игры «Что? Где? Когда?» с участием юных экологов Фото
21:22
Теплая и сухая погода вернется в Приморье ближе к выходным
20:12
Во Владивостоке определили лучших в практической стрельбе из пистолета Фото и Видео
19:04
США могут ввести новые санкции против России
18:02
Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за простой на остановках
17:52
ГИБДД хочет передать прием экзаменов на права автошколам
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4112 (51) от 11 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Крестьянин торжествует и весной
Террору – нет. Сплочению – да
В Приморье разгораются лесные пожары
И никаких конфетных фантиков!
Уникальную операцию провели хирурги роддома № 3
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Фоторепортажи

На дороги Владивостока вышли пылесосы

Уборка улиц ведется круглосуточно
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

С наступлением теплых дней на дороги Владивостока вышли вакуумные подметально-уборочные машины (пылесосы). Механизированная уборка улиц ведётся в круглосуточном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На очистке дорог после зимних месяцев работают 6 пылесосов. Кроме того, в уборке задействованы трактора-щётки, минипогрузчики и самосвалы для вывоза собранного мусора. Все работы проводятся в комплексе - участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, а затем проходит пылесос и собирает грязь.

Как сообщили в МБУ «Содержание городских территорий», техника готова к весенне-летнему циклу уборки города. Специалисты провели переоборудование техники, сменили комплекты зимнего оборудования на летнее. Вся техника укомплектована механизаторами.

Напомним, что во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник, который ежегодно проводится в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков и скверов, придомовых территорий от мусора. В двухмесячнике чистоты могут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане. В администрацию города уже поступают предложения от неравнодушных жителей помочь с уборкой накопившегося за зиму мусора. В свою очередь администрация Владивостока готова содействовать в организации субботников и вывозе собранного мусора.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Закулисье» бодибилдинга: что скрывается от взгляда зрителей в борьбе за самое красивое тело
13:20, 10 апреля 2017 «Закулисье» бодибилдинга: что скрывается от взгляда зрителей в борьбе за самое красивое тело

Как прошли соревнования по бодибилдингу во Владивостоке

Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток
09:10, 10 апреля 2017 Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток

Подобный чемпионат в приморской столице проходит впервые

Иностранцы написали диктант по русскому языку во Владивостоке
10:42, 09 апреля 2017 Иностранцы написали диктант по русскому языку во Владивостоке

Фотоотчет - как это было

Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017»
15:15, 08 апреля 2017 Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017»

Приморцы за активный и здоровый образ жизни

Первый в России ПТС на подержанный автомобиль с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС» выдан в Приморье
13:42, 08 апреля 2017 Первый в России ПТС на подержанный автомобиль с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС» выдан в Приморье

Блокада импорта подержанных авто завершилась

Владивостокцы почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге
09:23, 07 апреля 2017 Владивостокцы почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге

Акция прошла во многих городах России

Владивостокцы не хотят рисковать жизнью на
10:16, 06 апреля 2017 Владивостокцы не хотят рисковать жизнью на "убитой" дороге

Собрание по проблеме улицы Шкотовской состоялось 5 апреля