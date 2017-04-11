На дороги Владивостока вышли пылесосы

Уборка улиц ведется круглосуточно

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

С наступлением теплых дней на дороги Владивостока вышли вакуумные подметально-уборочные машины (пылесосы). Механизированная уборка улиц ведётся в круглосуточном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На очистке дорог после зимних месяцев работают 6 пылесосов. Кроме того, в уборке задействованы трактора-щётки, минипогрузчики и самосвалы для вывоза собранного мусора. Все работы проводятся в комплексе - участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, а затем проходит пылесос и собирает грязь.

Как сообщили в МБУ «Содержание городских территорий», техника готова к весенне-летнему циклу уборки города. Специалисты провели переоборудование техники, сменили комплекты зимнего оборудования на летнее. Вся техника укомплектована механизаторами.

Напомним, что во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник, который ежегодно проводится в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков и скверов, придомовых территорий от мусора. В двухмесячнике чистоты могут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане. В администрацию города уже поступают предложения от неравнодушных жителей помочь с уборкой накопившегося за зиму мусора. В свою очередь администрация Владивостока готова содействовать в организации субботников и вывозе собранного мусора.

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