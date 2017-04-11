Даму с гашишем задержали в Приморье

Женщина может лишиться свободы на 10 лет

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Cотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции города Находки стало известно, что в одном из такси едет девушка, у которой при себе находятся наркотические вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Автомобиль был задержан.

В салоне ТС находилась 25-летняя жительница города Находки. Собака, работавшая на месте происшествия, указала на сумку, которая находилась в руках девушки. При досмотре сотрудники полиции обнаружили в сумке два шприца с веществом темного цвета.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу, в ходе которой удалось выяснить, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой более 97 граммов.

Подозреваемую доставили в отдел полиции. Женщина пояснила, что хранила наркотики для собственного употребления.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.