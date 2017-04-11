Для городов ДФО создается стандарт демографического развития

Пилотный населенный пункт - город Свободный в Амурской области

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В городе Свободном Амурской области в ближайшее время будет запущен пилотный муниципальный стандарт демографического развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Проект стандарта подготовлен по поручению главы Минвостока Александра Галушки.

В муниципальном стандарте Свободного, который станет основой для муниципальных стандартов других дальневосточных городов, предусмотрено развитие наиболее важных для ДФО сфер: образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.

Например, совместно с медицинскими работниками города Свободный были сформированы предложения для программы обследования репродуктивного здоровья молодежи и комплексного медицинского обследования мужчин трудоспособного возраста. Совместно с областным ЗАГС в ближайшее время будет разработан «Сертификат здоровья молодой семьи». Для популяризации здорового образа жизни в моногороде региональными властями будет реализована программа ГТО.

Отдельные мероприятия готовы взять на себя потенциальные резиденты ТОР «Свободный». Компании готовы разработать стиль города, отражающий его особенности и перспективы.

В перечень также войдут еще 15 мер поддержки семей, развития доступного малоэтажного жилья, развития молодежной политики, содействие в привлечении кадров для социальных учреждений города и другие.

Справка:

Город Свободный в Амурской области имеет население 55 тысяч человек.

Он был выбран в качестве пилотного населенного пункта для разработки муниципального стандарта демографического развития в связи с высоким уровнем оттока населения (сегодня - 1,5% населения ежегодно).

Для этого моногорода поставлена задача по привлечению квалифицированных кадров для новых производств и созданию благоприятных условий для жизни. Город уже в ближайшее время окажется на границе новой одноименной ТОР, в которой планируют работать такие крупные компании как «СИБУР» и «Газпром».