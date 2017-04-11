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В приморском магазине конфискован алкоголь без акцизных марок

Спиртное изъято, возбуждено дело
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье в ходе оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Алкоголь» сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции в торговом павильоне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Сотрудник павильона незаконно реализовал алкогольную продукцию в количестве 2 бутылок водки и 1 бутылки виски, без акцизных марок.

В ходе опроса продавец пояснил, что документы на продукцию у него отсутствуют. Всего в торговом павильоне сотрудниками транспортной полиции было изъято 11 бутылок водки, 9 бутылок виски емкостью 0,72 и 2 бутылки емкостью 1,92 литра.

Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено административное дело.

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