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8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise''

Для участия приглашаются девушки от 16 до 25 лет
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

8 канал совместно с модельным агентством ''AstraModels'' объявляют о старте приёме заявок на кастинг ежегодного конкурса красоты ''MissSunrise''!

Если тебе от 16 до 25, ты красива, амбициозна, хочешь проявить себя и стать известной, непременно отправляй заявку на участие в кастинге конкурса ''MissSunrise''! Это твой шанс получить незабываемые эмоции, окунуться в атмосферу моды и, конечно, получить новый опыт!

Кастинг состоится 27 мая в 18:00. Место проведения ''SunRemoHall'', ул. Набережная 9.

Для участия необходимо отправить заявку на электронный адресcasting@astramodels.ru.

Все подробности по телефону 277-73-33

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