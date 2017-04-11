Часть Владивостока останется без света, сегодня, 11 апреля

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Баляева ул.36, 40, Буреинская ул.11, 13, 15, 5, Всеволода Сибирцева ул.101, 103, 105, 111, 115, 46, 50, 56, 62, 62Б, 62В, 64, 66, 70, 75, 77, 81, 83, 85А, 87, 89, 93, 95, 99, Грибоедова ул.54, Изюбриевая ул.1, 8, 9, Иртышская ул.48, Калинина ул.115, 183, 206, 210, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, Капитана Шефнера ул.23А, 27, 29, Кипарисовая ул.4, Клубная ул. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 6, 8, Курильская (пос. Трудовое) ул.10, 12, 2, 3, 4, 6, Лаптева ул.1, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, Марченко ул.38, Новгородский пер.11, 6, 8, Пихтовая ул.66, 79, 81, Пржевальского ул.10, 13, 15, 17А, 27, 28, 29, 32, 36, 7, 9, Родниковый пер.17, 21, Русская ул.49, 51, Снеговая ул.15, 19, Тельмана ул.11, Уткинская ул.13, 15, 34, Шевченко ул.59А, 85, 57, Яблоневая ул.11А, 38, 3А, 40, 69Г, 9А, 73, 1А, 71А, 92, Тухачевского ул.30, Дежнева ул.8, 15, 13, 3, 7, 9 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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