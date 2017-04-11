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Общество

Во Владивостоке возможен кратковременный дождь

В Приморье до +15°C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 апреля, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный, со второй половины дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+15°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, со второй половины дня северо-западный сильный. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке облачно, во второй половине дня с прояснением, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, со второй половины дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+12°C.

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