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Общество

Муниципальные библиотеки Владивостока присоединилась к международной акции «Тотальный диктант»

Результаты диктанта будут известны после 12 апреля
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, во Владивостоке состоялась всемирная образовательная акция «Тотальный диктант», где все желающие смогли проверить свою грамотность и знание русского языка, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие прошло сразу на 24-х площадках – в ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, в школах города и даже на учебном фрегате «Паллада». В третий раз к акции присоединились муниципальные библиотеки Владивостока.

Муниципальные библиотеки Владивостока присоединилась к международной акции «Тотальный диктант» (1).JPG

176 горожан написали диктант в девяти библиотеках – №№ 2, 5, 8, 12, 16, в библиотеках им. И.У. Басаргина, им. А.П. Чехова, им. Н.Н. Муравьёва-Амурского и в молодёжной библиотеке «Бук».

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», диктовать текст были приглашены учителя русского языка и литературы, а также журналисты.

Напомним, в этом году в приморской столице акция «Тотальный диктант» состоялась в шестой раз. Проверить свои знания решили порядка 2000 горожан. Автором текста в 2017 году стал российский писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович.

Результаты диктанта будут известны после 12 апреля.\.

Для справки:

Тотальный диктант - добровольный бесплатный диктант, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Ежегодно написать диктант и проверить уровень своей грамотности могут все желающие.

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