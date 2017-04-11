О запрете разводить костры жителям рассказали на берегу моря и в лесу

Патрули инспектировали Ленинский, Советский и Фрунзенский районы

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города и студенческий корпус спасателей ДВФУ успешно провели акцию по информированию населения о запрете разводить костры, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Патрули инспектировали Ленинский, Советский и Фрунзенский районы. Особое внимание уделяли лесной зоне и побережью.

Маршруты следования волонтеров специалисты административно-территориальных управлений администрации Владивостока составили заранее. Как правило, самые популярные места для пикников в каждом районе хорошо известны. У специалистов не было цели наказать нарушителей - они рассказывали, что в крае введен особый противопожарный режим. А это значит, что разводить костры в лесу, поджигать траву или сжигать мусор нельзя. Каждый из спасателей был на связи с полицией и государственным пожарным надзором МЧС России по Приморскому краю. Но, как отмечают специалисты, акция прошла мирно - все отдыхающие с пониманием отнеслись к работе патрулей.

«Эта акция была первой, - комментирует Константин Межонов, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Владивостока, – но подобную работу мы планируем проводить и дальше. Для этого уже сейчас разрабатываем агитационные листовки, чтобы раздавать всем отдыхающим. Напоминать будем не только про опасность пожаров, но и про то, что нужно убирать за собой мусор».

Большую работу по предотвращению пожаров ведут также специалисты административно-территориальных управлений администрации Владивостока. Ежедневно они осматривают территории районов и в случае возгорания - в лесу, на островных территориях или вблизи частного сектора - связываются с пожарными. Благодаря таким мерам только за последние три недели удалось зафиксировать несколько возгораний и вовремя их ликвидировать, избежав пожара.