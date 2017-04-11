В Омске впавшая в кому после укола лидокаина девочка умерла в больнице

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Утром 8 апреля в городской клинической больнице в Омске скоропостижно скончалась десятилетняя девочка, впавшая в кому после укола лидокаина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«После укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы №3 Омска девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами», — пояснили в следственном комитете.

Известно, что инцидент произошел 30 марта.

По версии следствия, после укола у ребенка началась сильная аллергическая реакция.

Из-за халатности врачей возможность возникновения такой реакции не была проверена.

По этому факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.