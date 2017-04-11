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Общество

Об итогах трех лет работы МКУ «МФЦ Владивостока» рассказал на брифинге его директор Игорь Школьный

По итогам прошлого года МФЦ Владивостока стал победителем краевого конкурса МФЦ
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

10 апреля исполнилось ровно три года со времени образования МКУ «МФЦ Владивостокского городского округа», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Этому событию был посвящен брифинг для журналистов, который провел директор МФЦ Игорь Школьный.

Он напомнил, что первое отделение МФЦ Владивостока было открыто 11 ноября 2014 года по адресу: ул.Верхнепортовая, 76-а. А сегодня в каждом районе городе работают пять отделений, а также два территориально обособленных подразделения МФЦ – в поселке Трудовом и на Русском острове. Здесь, в 108 окнах обслуживания более 250 специалистов МФЦ оказывают посетителям 167 государственных, региональных и муниципальных услуг. Сюда ежедневно обращаются около двух с половиной тысяч человек, а всего, со времени открытия во Владивостоке первого отделения МФЦ, в них обслужено 776 тысяч человек. Им оказано 403 392 услуги, выдано 260 472 документа, оказано 112 070 консультаций.

Три отделения МФЦ – на Партизанском проспекте, 28-а, проспекте 100-летия Владивостока, 44 и по ул. Адмирала Невельского, 13 принимают посетителей семь дней в неделю, без выходных. В таком же режиме, с 8 часов утра до 20 часов (по воскресеньям до 19 часов 30 минут) работает единая информационно-справочная служба МФЦ Владивостока. Заявителями оставлено более 800 благодарственных записей о работе специалистов МФЦ.

По итогам прошлого года МФЦ Владивостока стал победителем краевого конкурса МФЦ, и сегодня городское отделение № 3 участвует во всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

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