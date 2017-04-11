Представители общественных организаций Владивостока посещают бесплатные экскурсии

Первая в этом году такая экскурсия состоялась в минувшую субботу, 8 апреля

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока проводит бесплатные экскурсии по памятным местам и достопримечательностям города для представителей общественных организаций приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей четырёхчасовая экскурсия по достопримечательностям и памятным местам города была организована для представителей общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма и городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

«В рамках экскурсии представители общественных организаций посетили Леопардовую набережную, сквер Якову Семёнову, памятник Юлу Бриннеру и ряд других достопримечательностей, памятников и парков Владивостока», - сказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города.

Отметим, что подобные экскурсии по Владивостоку организуют для представителей общественных организаций, союзов ветеранов, людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и национальных объединений. Очередная бесплатная экскурсия состоится уже в предстоящую субботу, 15 апреля. В ней примут участие представители советов ветеранов Первореченского и Советского районов Владивостока.