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Политика и экономика

Эксперты: «Закон Яровой» увеличит инфляцию

Прогноз Российского союза промышленников и предпринимателей
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) пришли к выводу, что предложения Минкомсвязи по реализации "закона Яровой" не снижают потенциальных расходов участников рынка, а увеличивают их в два раза - до 10 трлн руб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

По оценкам РСПП, уже с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1-2 процентных пункта.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям подготовила заключение на доработанный Минкомсвязью проект постановления по реализации "закона Яровой". Заключение направлено в Минэкономики.

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов, а также устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи). В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи - три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

Предлагаемый Минкомсвязью способ реализации "закона Яровой" в несколько раз увеличивает потенциальные расходы, уверены в РСПП. На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты на исполнение требований — в 5,2 трлн руб.

По правилам же Минкомсвязи, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт, что потребует примерно 1 трлн руб. Общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн руб. Проблема в том, что предложенные объемы хранилищ остаются неподъемными для рынка, будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60-70%, считают в РСПП.

Выполнить требования операторы смогут лишь при кратном увеличении цен на услуги связи, что добавит к общему уровню инфляции в стране 1-2 п. п., считают в комиссии РСПП. По итогам 2016 года инфляция официально оценивалась в 5,38%. В четверг, 6 апреля, глава Минэкономики Максим Орешкин оценил прогнозируемую в 2017 году инфляцию в 3,8%, снизив этот показатель с 4%.

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