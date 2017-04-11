17-летний россиянин задержан из-за бомбы в Осло

Проводится проверка

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В Норвегии сотрудники правоохранительных органов задержали по делу о самодельном взрывном устройстве, оставленном 8 апреля в центре Осло, 17-летнего гражданина РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Мы пытаемся выяснить, каковы были его мотивы и были ли в этом замешаны другие люди», — говорит глава Полицейской службы безопасности (ПСБ) Бенедикте Бьернланд.

Напомним, что 8 апреля под мостом через Акерсэльва в Осло был обнаружен подозрительный предмет. Очевидцы сообщили, что стражи порядка задержали мужчину, который оставил коробку размером 30×30 см. Молодого человека доставили в полицию, а район оцепила полиция.

Несколько позже местная полиция подорвала подозрительный предмет. Саперы уточнили, что в коробке находилось маломощное взрывное устройство.

Правоохранители задержали подозреваемого ночью 9 апреля. Юный россиянин рассказал, что проживает в Осло уже седьмой год, после того как попросил предоставить ему в Норвегии убежище.