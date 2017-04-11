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Ребенок упал с 22-го этажа многоэтажки

Проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье, 9 апреля, около 14:00 10-летний мальчик выпал из окна на 22 этаже в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как сообщили очевидцы, сначала прозвучал непонятный звук, а затем удар, на который отреагировали жители 40-этажного жилого здания, обнаружившие на земле пострадавшего.

Люди выдвинули версию, что ребенок кинул вниз бутылку с водой, однако не удержался и упал за ней следом. 

На место происшествия очевидцы вызвали "скорую". Медики посоветовали очевидцам не трогать тело мальчика и накрыть его теплым одеялом. Прибывшие медики начали проводить реанимационные действия. В настоящее время о здоровье ребенка ничего неизвестно.

По предварительным данным, ребенок бросал вниз пластиковые бутылки с водой, но в один момент не удержался и упал с высоты. 

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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